Milton Nascimento dedica a Gal Costa o último show de sua carreira, no Mineirão

Com 40 minutos de show, Milton começou a celebrar o disco "Clube da Esquina", que completou meio século neste ano, convidando ao palco Wagner Tiso, Lô Borges, Beto Guedes e Toninho Horta, seus parceiros no álbum.

"Esse show é dedicado à minha querida Gal Costa", disse Milton, ao final da primeira música, "Ponta de Areia". Antes do início da apresentação, uma foto de Gal abraçada a Milton havia sido exibida nos telões do palco. O show no Mineirão marca o fim da turnê "A Última Sessão de Música".

