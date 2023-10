Militares suspeitos de furtar armas são identificados, Biden compara Hamas a Putin e outras notícias do dia

Empresa troca de local na Transamazônica e segue venda de escavadeiras após denúncia sobre garimpos. Hyundai rescindiu contrato com revendedora após mapeamento de máquinas em terras indígenas; loja diz vender só o que ficou no estoque.

Venezuela liberta opositores após acordo de Maduro com a oposição. País mantinha 273 presos políticos até começo do mês, segundo ONG; EUA dá até novembro para regime reintegrar candidatos.

Navio de guerra dos EUA abate mísseis de aliados do Irã; base americana é atacada no Iraque. Incidente naval ocorreu perto da costa do Iêmen, em meio à tensão da guerra Israel-Hamas.

