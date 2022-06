Militares da FAB ganham promoção para assistir a 'Top Gun' em rede de cinemas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Militares da Força Aérea Brasileira, a FAB, ganharam desconto de meia-entrada para assistir ao filme "Top Gun: Maverick" nas redes de cinema Kinoplex, de acordo com um tuíte do comandante da FAB, o tenente-brigadeiro-do-ar Carlos de Almeida Baptista Junior, publicado nesta quarta (8).

FAB e Kinoplex em parceria ganha x ganha. Mais de 13 mil militares já assistiram a 'Top Gun' na rede Kinoplex... Promoção prorrogada por mais um mês", escreveu Baptista na publicação, que foi compartilhada pela conta oficial da Força Aérea Brasileira.

Segundo as imagens anexadas à mensagem pelo brigadeiro, a parceria entre o órgão das Forças Armadas e a rede de cinemas já acontecia antes do início de junho e garante o desconto a um militar e a um acompanhante em todas as salas Kinoplex durante este mês.

"Basta [ao integrante do órgão das Forças Armadas] apresentar sua identidade militar na bombonière dos cinemas Kinoplex ou comprar pelo site kinoplex.com.br, selecionando a opção 'meiafab'", afirma o comunicado.

O filme estrelado por Tom Cruise é uma refilmagem do clássico homônimo do cinema de ação dos anos 1980. A obra retrata um grupo de pilotos de aviões da Marinha americana e contém cenas carregadas de nacionalismo.

Na esteira do lançamento da nova versão do filme, a FAB lançou no mês passado uma campanha de promoção institucional. Imagens de aviões militares brasileiros são exibidas em um vídeo que contém a mensagem "aqui os Top Guns são reais", em um incentivo para que jovens façam parte do órgão militar.