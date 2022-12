Militão aparece em vídeo com jogadores ostentando 'carne de ouro' de até R$ 9 mil

A ostentação, claro, não passou despercebida pelos internautas que ironizaram o zagueiro da seleção por “gastar” com iguaria cara e no valor da pensão pedir na Justiça um valor baixo.

No restaurante Nusr-Et, do chef turco Nusret Gökçe, conhecido como chef Salt Bea, o grupo provou a famoso Golden Ottoman Steak, peça de carne folheada com ouro 24 quilates, que chega a custar R$ 9 mil.

A seleção brasileira esteve em uma churrascaria luxuosa no Catar e dentre os jogadores estava Éder Militão - alvo de polêmica ao sugerir o valor da pensão da filha com a influencer Karoline Lima.

