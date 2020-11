Miley Cyrus e Dua Lipa aparecem em cenas quentes no clipe de 'Prisioner'

Miley Cyrus e Dua Lipa divulgaram na noite desta quinta-feira (19) o clipe da primeira parceria das duas, "Prisioner".

No clipe, as artistas do pop aparecem com ares de estrelas do rock dos anos 80, e chegam a sensualizar, quase se beijando em um dos momentos. O vídeo é uma homenagem à banda de rock "The Runaways".

Já a música, de Miley, apresenta aos fãs o novo álbum da artista, "Plastic Hearts", que será lançado no dia 27 deste mês.