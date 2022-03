Miley Cyrus e Anitta cantam e batem a bunda em show no Lollapalooza, em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Num dos shows mais aguardados deste Lollapalooza, Miley Cyrus fez um dueto com a cantora brasileira Anitta em apresentação neste sábado (26), no palco Budweiser, na edição paulistana do Lollapalooza.

As duas cantaram "Boys Don't Cry", hit emo da carioca. E depois sarraram as bundas em "4x4", da americana. "A porra da artista número um da porra do mundo inteiro", disse Miley ao apresentar a colega, que nesta semana alcançou o primeiro lugar no Top 50 do Spotify Global, com "Envolver. "Eu vou começar a vir para o Brasil mais vezes para poder encontrar a Anitta."

À tarde, Miley postou nas redes que cogitou até desistir do show. Mas prometeu que estaria no palco.

"Nos últimos dias, passei por momentos emocionalmente e fisicamente desgastantes. Meu avião foi atingido por um raio e a primeira pessoa com quem falei após o voo morreu", disse ela, se referindo a Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, encontrado morto na noite de sexta (26) --a banda se apresentaria no domingo (27) no último dia do festival, e cancelou o show.

"Ainda tive bronquite", continuou Cyrus. "Mas estou pondo minha roupa de super-heroína e serei forte não só por vocês, mas também por mim. O show de hoje é em homenagem ao meu amigo Taylor Hawkins, o homem mais incrível que já conheci. Ele gostaria que eu brilhasse e cantasse por amor ao rock."

Promessa cumprida, Miley deu, então, largada com um mix de seu hit pop "We Can't Stop", de 2013, com o som indie de "Where Is My Mind?", do Pixies. Reflexo dos ares roqueiros trazidos pela fase "Plastic Hearts", a mescla é parte da onda que ela vem surfando nos últimos tempos, na qual sintetizadores, guitarras e batidas do rock dos anos 1980 e do new wave se destacam nas suas obras --e no visual, como bem indica seu mullet loiro.

Além do cover de Pixies, "Heart of Glass", de Blondie, também apareceu no início do show, traduzindo sua fase roqueira.Quando terminava de cantar "Mother's Daughter" --faixa que entrou na setlist após pedidos dos fãs brasileiros--, Miley convidou Anitta para o palco e o público foi à loucura.

"Obrigada Anitta! Eu amo essa sua nova música pra caralho", disse a americana. "Anitta é uma dessas pessoas com quem você fica conversando no quarto, falando sobre garotos ou alguma merda, e ela está lá. Se eu ligo para Anitta dizendo que quero sair, que quero ir na maior festa do mundo, ela vai fazer de tudo para que eu tenha a festa mais louca. E se eu ligo pra ela dizendo que preciso de alguém para cantar uma música no Lollapalooza comigo, ela também está lá."

E continuou: "Ela tem o maior hit do mundo no momento, e acho que é a primeira artista brasileira a fazer isso. Já não era sem tempo, mas eu sabia que ela seria aqui. Essa é a minha amiga Anitta."

Às lágrimas, Miley ainda agradeceu ao público e lamentou a perda de seu amigo Taylor Hawkins. "Perdemos uma lenda da música ontem e quero desejar o melhor para a família Foo Fighters e a família de Hawkins", disse Miley dizendo que ligou para o baterista recentemente. A cantora mudou o setlist dos últimos shows para cantar "Angels Like You" em homenagem ao músico.

Ainda com lágrimas sobre o rosto, a americana retirou de uma bolsinha um lenço para enxugá-las e checou sua maquiagem. "As pessoas acham que eu sou feita de carne e osso como qualquer pessoa, mas como qualquer drag queen eu sou feita de cola e fita adesiva", disse, e emendou "7 Things", do disco "Breakout", de 2008, um dos maiores hits de sua carreira.

Em sua versão casamenteira, ela ainda chamou um casal de homens para o palco. "Há sete anos, a Miley veio e eu te conheci uma semana depois", disse um dos jovens, ajoelhado em frente ao outro, o pedindo em casamento. "Hoje ficamos aqui na grade, o dia inteiro, e eu quero saber se você quer casar comigo."

Os fãs da cantora, que carregavam uma bandeira LGBTQIA+, foram ovacionados pelo público quando rolou o beijo do sim. "Eu espero que o casamento de vocês seja melhor que o meu", disse Miley. O meu foi uma desgraça do caralho", disse, se referindo ao ex-marido, o ator Liam Hemsworth.

Miley Cyrus realizou na semana passada outros dois shows do mesmo festival, um na Argentina, e outro no Chile. A cantora teria feito ainda uma apresentação no festival Assuncionico, no Paraguai, mas teve o show cancelado após um raio atingir o avião em que viajava.