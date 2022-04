Miley Cyrus anuncia música com Anitta pelo Twitter

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Miley Cyrus anunciou nesta segunda-feira (25) uma parceria com Anitta. A música, um mashup de "Mother's Daughter" com "Boys Don't Cry" sairá na versão deluxe do álbum "Attention". O lançamento é na próxima sexta-feira (29).

Anitta e Miley Cyrus são amigas e a brasileira participou do show da cantora americana no Lollapalooza Brasil, no final de março. No palco elas cantaram juntas "Boys Don't Cry", música que está no recém-lançado disco "Versions of Me", de Anitta.

Na ocasião, "Boys Don't Cry" foi cantada justamente depois de "Mother's Daughter". Miley falou sobre o quanto gostava daquela música de Anitta e fez diversos elogios para a cantora brasileira.