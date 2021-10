Mileide Mihaile vence prova de fogo e tem poder de indicar peão para roça

Nesta semana, os peões puderam escolher dois ajudantes para acompanhá-los. Aline Mineiro foi a primeira a entrar na disputa e contou com a ajuda de Valentina e Dayane. Tiago foi o segundo. O músico escolheu Erasmo e Dynho para ajudá-lo. Com o apoio de Bil e Victor, Mileide foi a terceira e encaçapou as três bolinhas em menor tempo.

Mileide Mihaile foi a grande vencedora da prova de fogo realizada no domingo e exibida da edição de segunda-feira, de "A Fazenda 13" (RecordTV). Em disputa com Tiago Piquilo e Aline Mireiro, Mileide foi a mais rápida na prova de habilidade e equilíbrio.

