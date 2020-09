Mileide Mihaile e Wesley Safadão travam nova briga na Justiça

Mileide Mihaile foi acusada por Wesley Safadão de expor o filho do casal a um ambiente inapropriado para sua idade. O cantor entrou com uma notícia-crime contra a ex na Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Ainda segundo a publicação, o caso gira em torno da festa de Halloween promovida pela influencer ano passado. "Não era, de forma alguma, apropriado para crianças, pois, além de estar sendo oferecida bebida alcoólica, estava tocando músicas de cunho pejorativo e danças sensuais", diz um trecho da denúncia.

No documento cita também as fantasias dos vilões Arlequina e Coringa, que a ex do cantor e o filho usaram na festa.

Na época, as fantasias geraram polêmicas nas redes sociais após o menor aparecer segurando uma arma de brinquedo.