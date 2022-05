'Milagres existem. É uma segunda chance', diz Rodrigo Mussi após acidente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrigo Mussi, ex-participante do "BBB 22" (TV Globo), fez sua primeira aparição pública na quinta-feira (26) após o acidente de carro que sofreu em março, em São Paulo. O paulista apareceu em uma foto da entrevista que deu ao "Fantástico", como foi adiantado por Splash.

"Estou de volta. Quero agradecer demais o carinho, o amor e as orações de vocês. Milagres existem, tô feliz, é uma segunda chance e espero retribuir ao mundo de uma maneira ainda maior e muito melhor", diz Rodrigo, em vídeo publicado nas redes do programa, divulgando a entrevista.

O ex-BBB ainda tem contrato com a TV Globo até julho e fará uma entrevista com exclusividade ao programa deste próximo domingo, 29 de maio, e apareceu em uma foto ao lado do repórter Maurício Ferraz.

No dia 15 de maio, Rodrigo compartilhou a primeira mensagem escrita a próprio punho para os fãs e seguidores:

"Aqui é o Rodrigo, vocês dizem que eu sou um milagre e eu acredito que não estou vivo à toa. Ainda estou assimilando tudo. Obrigado Deus por me dar uma nova chance, uma nova vida e um livro novo em branco nas mãos para escrever novas histórias", disse o ex-BBB.

"Agora eu faço aniversário 2 vezes por ano. Lembrem-se somos abençoados para abençoar. Em breve estou de volta", prometeu Rodrigo, mostrando uma foto do caderno no qual escreveu a mensagem.

O acidente envolvendo o ex-participante do "BBB 22" aconteceu por volta de 3h da madrugada do dia 31 de março, na Marginal Pinheiros, próximo à Ponte Eusébio Matoso, em São Paulo.

Rodrigo voltava do Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, onde assistiu ao primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O carro de aplicativo em que o ex-BBB estava se chocou contra a traseira de um caminhão e ele teria sido arremessado para a frente do veículo.

O motorista do carro, Kaique Faustino Reis, e o do caminhão realizaram teste de bafômetro, mas ambos deram negativo. A batida foi registrada como lesão corporal culposa e um dos irmãos de Rodrigo Mussi entrou com uma representação criminal contra o motorista.