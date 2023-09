Mila Kunis e Ashton Kutcher se desculpam por escrever cartas em apoio a Danny Masterson

Ashton Kutcher and Mila Kunis apologize for writing letters in support of Danny Masterson. pic.twitter.com/PDHiQRZ0CH — Pop Base (@PopBase) September 9, 2023

Mila Kunis e Ashton Kutcher publicaram um vídeo neste sábado (9) pedindo desculpas após escreverem cartas em apoio a Danny Masterson, que foi condenado a 30 anos de prisão por estupro. Masterson foi acusado por três mulheres e recebeu sua sentença pelo estupro de duas delas, nesta semana.

O casal trabalhou com Masterson na série That 70's Show, e escreveu as cartas no decorrer do processo. Nesta semana, os dois foram 'cancelados' nas redes sociais por terem apoiado o ator acusado de estupro.

No vídeo, Kutcher explicou que a família de Danny os procurou meses atrás pedindo para escreverem cartas em sua defesa para o juiz considerar em sua sentença. Eles enfatizaram que as cartas não tinham a intenção de questionar o sistema judicial ou descreditar as vítimas, e pediram desculpas se isso aconteceu. Kunis reiterou seu apoio às vítimas de assédio sexual, abuso ou estupro no final do vídeo.