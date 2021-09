Miguel Falabella emociona com despedida a Luis Gustavo: 'não estava preparado'

Miguel Falabella emocionou os seguidores ao se despedir do amigo, o ator Luis Gustavo, que morreu de câncer de intestino neste domingo (19).

O veterano era amigo pessoal do ator e juntos dividiram momentos marcantes no programa Sai de Baixo, que ficou no ar entre 1996 e 2002.

"O galã da minha infância o eterno Beto Rockfeller, deixou-nos órfãos de sua alegria e seu extraordinário talento. Meu amado Tatá, eu confesso que não estava preparado para me despedir de você. Sequer sonhava com esse momento, pois além de meu ídolo, você foi uma das melhores pessoas com quem tive a oportunidade de cruzar neste plano. Que linda existência! Que vida animada! Amada @_crisbotelho_ todo meu afeto nesse momento de dor. Estou triste de não ter jeito. Tatá, que bom saber que estaremos para sempre juntos em alguma reprise no fim de noite! Muito obrigado pela amizade e pelas bolas certeiras que você deixava na cara do gol para que marcássemos o tento. Te amo para sempre! SIR LUÍS GUSTAVO!", escreveu ele no Instagram.