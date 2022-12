Michel Teló faz apelo após vencer pela 7ª vez o The Voice Brasil: 'não me demitam'

O cantor sertanejo Michel Teló fez um apelo para a TV Globo após vencer pela 7ª vez o The Voice Brasil. A grande campeã da edição deste ano foi Keilla Júnia que é do time do cantor.

"Tenho que agradecer. Quando eu virei para a Keilla, vi algo muito inacreditável. De coração, não esperava que você fosse me escolher. Me sinto tão honrado da gente ter trabalhado junto, muito obrigado por ter me dado essa chance", disse ele para a vencedora.

"Vou falar para o Boninho e para o Creso, não me demitam, por favor", brincou Teló.