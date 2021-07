Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones colocam apartamento à venda por R$ 113 milhões

"Minha vida tomou um novo rumo e agora é a hora de deixar que outra pessoa aproveite o privilégio e a aventura de S'Estaca. Alguém que valorize a beleza, a privacidade e as paisagens inigualáveis", disse Douglas em anúncio de venda do imóvel.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal de atores Michael Douglas, 76, e Catherine Zeta-Jones, 51, acaba de colocar à venda uma propriedade nos Estados Unidos pelo equivalente a R$ 113 milhões. As informações são do New York Post.

