Michael B. Jordan curte várias fotos de Bruna Marquezine e seguidores ‘shippam'

Michael B. Jordan curtiu várias fotos de Bruna Marquezine e alguns passaram a ‘shippar’ que o casal aconteça.

O astro americano de Pantera Negra e Creed não teve pena em disparar likes no Instagram da atriz que está prestes a estrear em Hollywood com o filme ‘Besouro Azul’. Ele curtiu principalmente fotos de capas de revista em que a atriz aparece.

Parte dos seguidores da atriz ‘shippou’ o casal, elogiando a beleza de Michael.

A atriz não assume um relacionamento desde o fim do rápido namoro com Enzo Celulari. Antes dele, ela teve um longo e turbulento relacionamento com Neymar Jr. Atualmente, especula-se que a atriz viva um affair com seu par em Besouro Azul, Xolo Maridueña, mas não se sabe se os dois são apenas amigos muito próximos ou namorados.

Já Michael B. Jordan parece ter uma admiração por brasileiras nos últimos tempos. Ele já distribuiu likes para a ex-BBBs Gleici Damasceno e Key Alves.