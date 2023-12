Messi aparece com Antonela Roccuzzo em meio a rumores de crise

Ex-amante de Neymar? --- Recentemente, a ex-amante de Neymar Jr., Fernanda Campos, publicou o que seriam prints de Messi dando em cima dela no Instagram. No entanto, alguns internautas apontaram que ela teria sido 'desmascarada' ao mostrar que só é possível mandar mensagem ao craque se ele seguir essa pessoa ---- e Messi não segue Fernanda.

O casal postou uma selfie no Instagram nesta quarta-feira (13), em que aparece sentado em uma arquibancada esportiva nos EUA. Messi toma um chimarrão — bebida que também é tradicional na Argentina, e Antonela aparece bem sorridente, com um moletom ao lado do amado.

