Mercenários recuam na Rússia, governo quer discutir investimentos com sauditas e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mercenários recuam na Rússia, ministro evangélico de Lula ganha força, governo quer discutir investimentos com sauditas e outras notícias do dia para começar o seu domingo (25).

GUERRA DA UCRÂNIA

Líder mercenário recua e manda tropas voltarem às bases na Rússia. Chefe do Grupo Wagner aceita mediação da Belarus após ver Putin acusá-lo de traição e prometer esmagar motim.

MUNDO

Líder mercenário foi presidiário, vendedor de cachorro-quente e 'chef de Putin'. Prigojin, fundador do Grupo Wagner, teve ascensão meteórica após fundar companhia militar privada que atuaria na Ucrânia.

POLÍTICA

Ministro evangélico de Lula ganha força para o STF em lista que exclui mulheres. Além de Jorge Messias, da AGU, relação de cotados para a próxima vaga tem nomes do STJ e do TCU.

MERCADO

Após cancelar reunião com príncipe, Lula quer convidar sauditas ao Brasil para discutir investimentos. Presidente disse que não pensou na repercussão negativa de encontro com Mohammed bin Salman ao desistir de reunião.

POLÍTICA

Fim de benefícios fantasmas com reforma tributária assombra governadores e empresas. Privilégio permite devolução de imposto que não foi pago e transferência de prejuízo entre estados.

CAPITAL PAULISTA

Entenda como o novo Plano Diretor deve permitir prédios mais altos em SP. Texto facilita a construção de grandes empreendimentos próximos ao transporte público; votação deve ocorrer na segunda (26).

COTIDIANO

Quadrilha faz arrastão em shopping na avenida Paulista, em SP. Criminosos invadiram 28 boxes e levaram diversos equipamentos eletrônicos, como celulares, notebooks e drones.

ZONA SUL

Polícia investiga donos de escola em SP após denúncias de maus-tratos contra crianças. Advogada diz que proprietários da unidade negam acusações e são inocentes.

LUTADOR

Estado terá que pagar salário retroativo a PM acusado de matar campeão de jiu-jítsu Leandro Lo. Justiça confirma liminar e determina pagamento integral dos vencimentos até que caso transite em julgado.

CASA NOTURNA

Love Cabaret, ex-Story, é inaugurado com nudez e público excitado. Espaço na região central de São Paulo quer agradar nostálgicos com sensualidade enquanto muda visão do passado.

FUTEBOL INTERNACIONAL

Bilionários e anticastristas, irmãos passaram a perna nos sauditas para ter Messi. Jorge e José Mas são filhos de dissidente cubano que fez fortuna na Flórida.

COTIDIANO

Marco temporal beneficia prefeito, gigantes do agro e outros infratores ambientais em terra dos kayabis. Fazendeiros autuados pelo Ibama estão há décadas em território que indígenas tentam retomar em Mato Grosso.

PROJETO SAÚDE PÚBLICA

Relatório sobre o SUS sugere que Brasil aumente tributação de álcool, cigarro e doces. Iniciativa internacional avaliou resistência e resiliência do sistema de saúde durante a pandemia e faz 42 recomendações.

SHOWS

Theatro Municipal de SP tem espetáculo com ritual indígena e luzes apagadas. Evento promove cortejo com banda e integrantes da etnia Pankararu por ambientes do teatro.