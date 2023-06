Mensagens do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tremor no litoral de SP e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mensagens do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tremor no litoral de SP e Vale do Ribeira, ciclone no RS e outras notícias do dia para começar o seu sábado (17).

POLÍTICA

Documentos encontrados em celular de ex-assessor de Bolsonaro indicam plano de golpe. PF encontra mensagens e documentos sobre planos de golpe de estado em celular de Mauro Cid; defesa de ex-presidente nega golpismo.

GOVERNO LULA

Governo Lula promete força-tarefa com nomeações para reverter insatisfação no Congresso. Alexandre Padilha afirma que deverá se reunir com dirigentes da União Brasil para tratar de eventual troca no Turismo.

GOVERNO LULA

Lira se reúne com Lula na iminência de emplacar primeiro aliado na Esplanada. Esse será o segundo encontro entre os dois políticos neste mês; o primeiro foi no dia 5.

CONGRESSO NACIONAL

Filhos de Lira e de assessor alvo da PF intermediaram juntos negócios na Saúde. Empresa diz que presidente da Câmara não interfere nas negociações com ministério; Lira critica Folha.

COTIDIANO

Terremoto é sentido por moradores do litoral paulista e Vale do Ribeira. Tremor não causou vítimas nem danos estruturais; alerta do Google enviado a celulares assustou moradores de Miracatu.

CHUVA

Ciclone no RS causa 3 mortes e alagamentos, bloqueia estradas e deixa 460 mil sem luz. Ventos chegaram a 200 km/h, e o litoral é o mais atingido; Defesa Civil registra 11 desaparecidos.

MERCADO

Minha Casa, Minha Vida é lançado com varanda e apartamento de no mínimo 41,50 metros quadrados. Imóveis devem ter ponto para ar-condicionado, varandas e espaços para bibliotecas nas áreas comuns.

FEBRE MACULOSA

SP confirma 5º caso de febre maculosa em frequentadores de eventos em fazenda. Mulher de 38 anos, que esteve em show do Seu Jorge no início deste mês, está internada em Campinas.

GUERRA DA UCRÂNIA

Putin ameaça atacar caças F-16 fora da Ucrânia. Presidente diz que poderia ter destruído Kiev; missão de paz africana tem contratempos.

MERCADO

Governo Lula anuncia 4.436 novas vagas em concursos para órgãos federais. Iniciativa busca preencher cargos vagos na administração pública e contempla 20 órgãos.

INDÚSTRIA

Programa de descontos para carros é ampliado para 266 versões e inclui Honda City. Recursos solicitados pelas montadoras que aderiram ao plano somam R$ 170 milhões, 34% do teto disponível.

SHOWS

Alanis Morissette anuncia show em SP. Artista apresenta o álbum 'Jagged Little Pill', lançado há 25 anos e que rendeu cinco prêmios Grammy.

ILUSTRADA

Em show, Titãs celebram o punk anarquista dos anos 1980 em reencontro com SP. Grupo se apresentou no Allianz Parque na noite desta sexta (16), o que voltará a fazer no sábado (17) e no domingo (18).