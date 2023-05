Membro da equipe de Amanda detona família da médica e Cara de Sapato em áudio vazado

O Lucas (irmão de Amanda) é muito engraçado às vezes, só que ele é biscoiteiro pra caralh*! Ele fica soltando umas m*rdas, mano. P*ta que pariu! Hoje ele me solta uma foto com a tag do Cara de Sapato de novo! Que ódio! Ele falou m*erda no encontro de fãs”.

“A Pâmela odeia o Sapato! Odeia, odeia! Ela não queria que Amanda ficasse com o Sapato, não queria real! Mas, enfim, é isso. E, aí, tem os pais que ficam toda hora falando ‘ah, isso é muita coisa’, ‘ah, ela tem que descansar’, ou, ‘vamos jantar com o Sapato’. Tipo, os dois, os pais dela viraram passadores de pano pro Sapato e pra família dele. É uma bosta isso!”.

"A única pessoa talvez que iria com ela seria a Pâmela (outra adm de Amanda). E a Pâmela, apesar dela ser cri cri, apesar de às vezes ela ser muito dura, é a única que entende o nosso lado de falar que Amanda é um indivíduo que não devia estar saindo pra lá e pra cá com o Sapato”.

No áudio fica nítido que a equipe de Amanda não aprova a relação - mesmo que de amizade - entre ela e Cara de Sapato, que foi expulso do BBB23 por importunação sexual.

Alerta treta! Um áudio vazado de um membro da equipe de Amanda detonando a família da campeã do BBB23 e também Cara de Sapato está dando o que falar entre os fãs do ‘casal’.

