Melody rebate deboche de Anitta e diz que aprendeu a inventar fake news com a cantora

A cantora elogiou a funkeira mirim e relembrou que a adolescente não quis ser empresariada por ela. "(Ela) já falou que não quer ser empresariada por mim, porque é maior que eu e tudo bem. Não sou rainha do universo, outras pessoas podem fazer dela a rainha do Brasil. Ela tem muito talento, é bonita", disse Anitta.

