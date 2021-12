Melody começa a seguir Bolsonaro e internautas reagem

MC Melody voltou a ser assunto na internet nesta véspera de Natal, 24, após começar a seguir o presidente Jair Bolsonaro no Instagram. Muitos internautas criticaram a cantora de 14 anos, e outros afirmaram que a atitude pode ser uma estratégia do pai e empresário dela, MC Belinho, para gerar polêmica e engajamento com o nome da filha. “E morre uma carreira que nem tinha começado! Melody começou a seguir Bolsonaro no Instagram.”, escreveu um perfil no Twitter. “Com um pai desse, ela nem precisa de inimigo”, emendou um terceiro. “Eu já dei o meu unfollow”, completou outra. “o pai dela apenas querendo mídia em cima dela. se sabe como chamar atenção da internet e sempre da pior maneira. Felipe Neto, chama o conselho ‘du telar’ [sic]”, brincou outro internauta, em tom de crítica. Nesta semana, a cantora de 14 anos anunciou um feat com Anitta, que acabou por se revelar uma notícia falsa, já que ela simplesmente regravou a canção - que inclusive foi derrubada por não ter a devida autorização dos donos e da gravadora.

