Mel Maia revela que já ficou com ex-bbb Arthur Picoli: ‘o mais gostoso’

A atriz, que completou 18 anos em maio, participava de uma trend no TikTok com uma amiga quando mostrou rapidamente o perfil do ex-bbb na categoria “mais gostoso”. Atentos, os internautas logo descobriram que o affair se tratava de Arthur.

Mel Maia deu o que falar e viralizou no TikTok ao revelar que ficou com o ex-bbb Arthur Picoli.

