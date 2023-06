Após término, MC Daniel e Mel Maia aparecem juntos e cantor mostra 'talaricas'

FAMOSOS: Mel Maia publica vídeo ao lado de MC Daniel e escreve: “Eu e o meu best que é meu ex me mostrando todas as tentativas das talaricas.” pic.twitter.com/AQJWkTPM0x — CHOQUEI (@choquei) June 26, 2023

Mel Maia mostrou que está se dando muito bem com o ex-namorado, MC Daniel, após o término do relacionamento.

A atriz postou no TikTok um vídeo dos dois juntos, indicando que o cantor estava mostrando a ela quem tentou 'talaricar' o rapaz enquanto os dois namoravam.

Mel chamou o ex de "best" (melhor amigo). “Eu e o meu best que é meu ex me mostrando todas as tentativas das talaricas", afirmou.

A relação de amizade pós-término dividiu opiniões entre os fofoqueiros de plantão.