Mel Maia posta vídeo com MC Daniel e fãs suspeitam de reconciliação

Mel Maia publicou um vídeo com MC Daniel e o casal levantou suspeitas de reconciliação. Nas imagens, Mel aparece sentada no colo do funkeiro, na época em que os dois namoravam.

O vídeo publicado no feed do Instagram da atriz também conta com outras imagens de Mel Maia em momentos divertidos ao lado de amigos. "You make my live happier", diz a legenda, que em português significa: "Você[s] faz[em] minha vida mais feliz".

Mel Maia dá pista de reconciliação com MC Daniel pic.twitter.com/A8ffU5ovBw — Mariana Morais (@moraismarianam) June 23, 2023

O post parece ser uma homenagem a todas as pessoas que têm um lugar especial no coração da atriz, não apenas a MC Daniel.

Nos comentários, fãs se dividiram entre achar que o casal reatou o namoro e achar que o vídeo foi apenas uma forma de dizer que o cantor e a atriz continuam amigos.