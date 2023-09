Mel Maia diz que está à procura de ‘bofinho’ e MC Daniel manda indireta

FAMOSOS: Através dos stories do primo, Mel Maia diz que está a procura de um ‘gatinho’.



pic.twitter.com/lauZss9FSr — CHOQUEI (@choquei) September 18, 2023

Solteira há menos de um mês, Mel Maia anunciou em um story publicado no Instagram de seu primo, Yuri, que está “à procura de um bofinho”. Após a repercussão do vídeo, a atriz ganhou de quebra uma indireta do ex-namorado, MC Daniel.

"Oi gente, galerinha do insta do Yuri. Eu sou a Mel Maia, prima do Yuri Mai e eu tô solteira, sabe? E eu tô em busca de um bofinho! E meu primo disse que tem vários amigos gatinhos então eu tô fazendo esse anúncio aqui pra vocês responderem esse storie”, disse ela, enquanto se divertia com amigos na piscina.

O funkeiro de 25 anos postou novas fotos no feed do Instagram e refletiu na legenda: “Depois de um tempo percebi que a verdadeira riqueza da vida é sua família, seus princípios, sua capacidade de ser leal ao que acredita, amor próprio e a atitude de querer ser melhor todos os dias …”.

No Twiter, ele lançou outra indireta: “não desisto fácil, mas também não insisto para sempre”.