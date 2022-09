Meghan Markle e Harry homenageiam a Rainha Elizabeth 2ª em site oficial

O site da família real britânica foi atualizado com uma declaração para a monarca: "A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã. O site oficial da Família Real está temporariamente indisponível enquanto as mudanças apropriadas são feitas".

A Chefe de Estado, que ficou por 70 anos no poder do Reino Unido, faleceu aos 96 anos de idade, deixando o mundo em plena tristeza e devoção.

