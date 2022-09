Megan Thee Stallion no Rock in Rio canta com figurino inspirado no Carnaval

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Estrela no Grammy do ano passado, a trapper Megan Thee Stallion encontrou um palco mundo, o principal do Rock in Rio, ainda um tanto vazio quando subiu ao palco para cantar. A explicação foi o show de Ludmilla, que aconteceu logo antes no palco Sunset, e as pessoas ainda se deslocavam de um espaço a outro.

Ela começou cantando "Realer", faixa de seu primeiro álbum de sucesso comercial, "Fever", 2019. Mas encontrou um problema –não conseguiu cantar com a roupa que usava, um figurino inspirado nas passistas do Carnaval brasileiro.