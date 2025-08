Medina dá 'morango do amor' para lenda do surfe provar e reação diverte internautas; vídeo

“Esse é o doce mais famoso que temos no Brasil. Chamamos de morango do amor, você precisa provar. Depois de comer isso, vai estar apaixonado!”, disse o tricampeão mundial, aos risos.

Gabriel Medina fez a lenda do surfe mundial, Kelly Slater, entrar na trend brasileira do momento: o famoso morango do amor! Durante a passagem do norte-americano pelo Brasil, Medina não perdeu a chance de apresentar o doce típico e ainda brincar com a situação.

