Médico que comprou dia com Virgínia fala sobre reação na namorada

O cirurgião plástico Guilherme Scheibel, de 36 anos, já tinha fama nas redes sociais, mas chamou atenção muito mais após ter pago R$ 700 mil para passar um dia com Virgínia Fonseca e a sogra da influencer, Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, no leilão beneficente do Instituto Neymar Jr.

Para muitos internautas que o encheram de perguntas no Instagram, passar um dia com a mulher de Zé Felipe levantou a questão se ele estaria solteiro. Mas ele não está.

O cirurgião namora a analista de sistemas Janine Schwendler, de 26 anos, que assim como ele é de Maringá. Ela participou de concursos de beleza quando mais jovens e tentou a carreira de modelo.

Ao ser questionado se a 'noiva' teria ficado desconfortável com a situação, o médico disse: "Tadinha, ela queria muito ter ido, eu queria muito que ela fosse também. Mas só tinha um convite e ela até ficou com vergonha, falei com ela hoje, e ela vem para Floripa para gente se encontrar".