Médica diz que Zé Celso teve 40% do corpo queimado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A médica Luciana Domschke, que cuida da saúde de Zé Celso Martinez Corrêa, 86, afirma que o caso do dramaturgo é grave, mas não há até o momento complicações.

O diretor está intubado e internado na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo após incêndio atingir o apartamento em que ele mora no Paraíso, em São Paulo.

"Segundo os médicos do HC com quem eu conversei, as queimaduras atingem 40% do corpo do Zé", afirma ela à reportagem.

Beatriz Corrêa, sobrinha do dramaturgo, disse que foi informada à tarde que o pulmão de Zé Celso "está bom" e que o quadro dele estava "estável".

A médica Luciana Domschke confirmou que o quadro do diretor inspira cuidados.

Ela também diz que a intubação faz parte do protocolo de pessoas que têm as vias aéreas queimadas.

"Quando a gente queima, há um inchaço. E quando isso acontece na traqueia, o edema pode fechar a passagem do ar, por isso, para os pacientes queimados, existe um protocolo para que sejam intubados para não correr o risco de insuficiência respiratória", explica.

Segundo Luciana, os dois pontos principais neste momento são manter a hidratação do corpo e evitar infecções.

A médica, que também atua como atriz no Teatro Oficina, vinha acompanhando de perto Zé Celso, que teve um sangramento nos divertículos (pequenas bolsas que se formam com o passar dos anos na parede do cólon), no fim de maio.

Segundo Luciana, ele também estava tratando uma anemia. "Em três semanas, ele conseguiu demonstrar uma alta capacidade de recuperação. Ainda estava um pouco anêmico, mas demonstrou muita força e vontade de viver. E isso é fundamental", afirma.

Além de Zé Celso, outras três pessoas ficaram feridas no incêndio, mas em menor gravidade.

O marido do dramaturgo, o ator Marcelo Dummond foi levado a uma UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) e está em observação. Ele não chegou a se queimar, mas inalou monóxido de carbono. Os dois moram no mesmo prédio, mas em apartamentos diferentes.

Também se feriram os atores Victor Rosa e Ricardo Bittencourt.

"Foi um horror. Acordei com as labaredas e levei um tempo para entender que era fogo de verdade", diz Bittencourt à reportagem. Ele não chegou a se queimar, mas também foi transferido para a UTI por ter inalado monóxido de carbono.

Segundo ele, Victor Rosa se queimou ao tirar Zé Celso do fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu às 8h04 e já foi controlado.

Ricardo Bittencourt afirma que o incêndio começou no quarto de Zé Celso. "Provavelmente foi no aquecedor", revela. Ele diz que encontrou o dramaturgo muito machucado no chão da sala, sendo arrastado por Victor para tirá-lo do fogo.

O 36º Distrito Policial (Vila Mariana) afirma que trabalha em busca de evidências das causas do incêndio e solicitou exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para auxiliar na investigação.

Zé Celso e Marcelo se casaram no dia 6 de junho, em uma grande celebração no Teatro Oficina, com apresentações de Marina Lima e Daniela Mercury. A festa reuniu artistas, personalidades e intelectuais que lotaram a plateia do espaço.

Acometido pelo sangramento no cólon dias antes da festa, Zé Celso entrou no Teatro Oficina sentado em uma cadeira de rodas que era empurrada pelo seu noivo.

A cantora Marina Lima deu início ao evento cantando "Fullgás", música em que o casal se conheceu.

Daniela Mercury, Bete Coelho, José Miguel Wisnik, Leona Cavalli, Alexandre Borges -e Maria Bethânia, em participação por mensagem de voz- foram alguns dos artistas que se apresentaram no evento, que teve também rituais indígenas e do candomblé.

Em um discurso bem-humorado de pouco mais de 15 minutos, Zé Celso disse aos convidados que a noite foi uma "das maiores festas" de sua vida e do teatro brasileiro.

Silvio Santos, dono do terreno ao lado do Oficina e que é centro de uma disputa com o diretor que dura desde a década de 1980, não foi esquecido. Zé Celso lembrou que foi "presenteado" pelo apresentador, no dia do seu casamento, com uma ação judicial -o dono do SBT, aliás, chegou a ser convidado para a celebração.

A Justiça de São Paulo proibiu Zé Celso e Marcelo de plantarem uma árvore ou promoverem qualquer ação na área vizinha ao teatro.

A decisão foi resultado de uma ação proposta pelo Grupo Silvio Santos, após o diretor ter divulgado que iria plantar um ipê no local. A árvore foi um presente de casamento das atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, mãe e filha.

Zé Celso sonha em construir no local o parque do rio Bexiga. Já Silvio Santos quer fazer um empreendimento imobiliário no espaço.

O casamento vai ganhar um registro em filme. O cineasta Fernando Coimbra (de "O Lobo Atrás da Porta") foi o responsável por comandar uma equipe de oito pessoas que gravou toda a cerimônia de união do casal.