'Me sentindo um lixo', diz repórter após piada transfóbica do sertanejo Bruno

ABSURDO: Bruno, da dupla com Marrone, perguntando a uma repórter trans do TV Fama se ela tem pau: “Cê tem pau?” pic.twitter.com/ouStDiORic — CHOQUEI (@choquei) May 15, 2023

Bruno, dupla de Marrone, constrangeu a repórter Lisa Gomes, da RedeTV!, na última sexta-feira (12), durante um evento no Villa Country, em São Paulo. Antes do início da entrevista, o sertanejo fez uma pergunta transfóbica para a jornalista. Lisa, que é uma mulher trans, iniciava a entrevista com a dupla antes de ser surpreendida quando o sertanejo perguntou: "Você tem pau?". No camarim da dupla, diversas pessoas acompanharam o momento, inclusive a assessoria de imprensa do cantor e do espaço de shows.

O momento ocorreu antes de a entrevista começar e foi registrado por um celular que gravava os bastidores da reportagem.

Em conversa exclusiva com este colunista de Splash hoje, Lisa diz que "se sentiu um lixo, invadida e desrespeitada". Estou à base de calmantes desde sexta. Sei que a gente enfrenta preconceito a vida inteira, mas o ocorrido fez eu me sentir invadida. Para as pessoas pode parecer uma bobagem, mas não é.

Lisa se reunirá com os advogados hoje e vai analisar a possibilidade de tomar uma medida judicial: Estamos estudando o que podemos fazer. Existe uma cobrança da própria comunidade para que algo seja feito.