MC Poze segue Ivete no Instagram e internet cria teorias: "Novo casal?"





A movimentação de MC Poze do Rodo nas redes sociais voltou a chamar atenção no último domingo (30), quando o funkeiro passou a seguir Ivete Sangalo no Instagram. O simples gesto foi suficiente para gerar especulações entre internautas, especialmente após o recente término do casamento do artista com a influenciadora Vivi Noronha. A coincidência de datas impulsionou teorias sobre um possível interesse do cantor na baiana.

Com a repercussão crescente, MC Poze decidiu se manifestar publicamente. Em vídeos publicados nos Stories, o funkeiro negou qualquer motivação pessoal por trás do “follow” e afirmou que a atitude foi apenas uma demonstração de respeito à cantora. “Máximo respeito, dona Ivete. É o mundo artístico, irmão, é o mundo da música, a gente tem que estar conectado”, declarou, afastando qualquer rumor de envolvimento romântico.

A especulação ganhou força porque, além do término de Poze, Ivete Sangalo também anunciou recentemente o fim de seu relacionamento, o que fez parte do público relacionar as duas notícias. Nas redes sociais, usuários passaram a sugerir, sem evidências, que os artistas poderiam ter algum tipo de aproximação fora do ambiente musical. Até o momento, nenhuma informação aponta para algo além de conexões profissionais.

Apesar das teorias levantadas, fontes próximas ao funkeiro reforçam que o gesto não passa de uma interação comum entre artistas e que não houve qualquer contato adicional entre Poze e Ivete.