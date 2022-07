MC Poze do Rodo é flagrado em viagem com amiga da ex Vivianne Noronha

MC Poze do Rodo fez a fila andar com a amiga da ex e mãe dos seus filhos, Vivianne Noronha. O funkeiro de 23 anos viajou para Curitiba com Ray Brito.

Os dois foram flagrados agindo como casal em um vídeo registrado por fãs no aeroporto da cidade. As imagens foram publicadas por perfis de fofoca no Instagram.

Vivianne deixou de seguir Ray após a repercussão das imagens.

Ainda neste mês, Ray participou da festa de comemoração de 1 milhão de seguidores de Vivianne no Instagram. Ray possui 205 mil seguidores, mas decidiu fechar a conta em meio à polêmica.