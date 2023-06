MC Pipokinha causa polêmica ao mostrar bumbum em cabine de avião

Pipokinha foi à cabine de um avião da Gol e se sentou na cadeira do piloto. Em um momento do vídeo, ela levanta e abaixa a parte de trás da calça, mas é repreendida pelo comandante.

MC Pipokinha, a funkeira conhecida pelas letras sobre sexo explícito e diversos shows cancelados, deu o que falar ao aparecer na cabine de um avião. A cantora abaixa a calça e leva uma bronca do piloto da aeronave. As imagens viralizaram neste domingo (11), mas o fato ocorreu em maio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.