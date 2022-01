MC Mirella enlouquece gringo e ganha 'chuva de dinheiro' em boate em Orlando

MC Mirela fez sucesso em Orlando ao mostrar todo seu rebolado em uma boate, na madrugada desta sexta-feira (7). A funkeira estava dançando quando um homem começou a jogar 'chuva de dinheiro' em cima dela. A Mirella é um evento por onde ela passa pic.twitter.com/Dv4S9sDV8Z — Bad Ari (@tuita_ari) January 7, 2022 Mirella viu tanto dinheiro que ficou chocada. "Gente, o bofe cismou comigo", disse nas redes sociais. Os amigos da funkeira aproveitaram para 'catar' os dólares que caiam no chão. "Eles estão mandando eu dançar para jogarem mais dólar", contou a jovem aos risos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.