MC Mirella é criticada por dançar funk grávida; vídeo

A funkeira MC Mirella foi detonada após comemorar o aniversário de 25 anos, na madrugada desta quinta-feira (24), rebolando no palco ao som de funk. Ela está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com Dynho Alves.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.