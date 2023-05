MC Mirella acusa Leo Dias de querer que ela perca bebê e ele rebate

MC Mirella detonou Leo Dias em um novo desabafo após ter sua gravidez anunciada pelo colunista antes da hora que ela gostaria.



"Só um recadinho: esse homem é péssimo e gosta de fazer as pessoas passarem raiva, estou no começo de uma gestação, o objetivo dele é com que eu perca a criança. Ele não tem responsabilidade e nem seriedade! Pois quem em sã consciência, tendo noção dos riscos dos primeiros meses de gestação vai ficar fazendo isso com uma grávida?! Pois é, o objetivo só pode ser um né?" , disparou ela no Twitter.

O apresentador do 'Fofocalizando' disse que se Mirella quer falar de ética, deveria citar os joguinhos que tenta vender para seguidores no Instagram, acusando a funkeira de enganar os fãs. Para essa declaração, Mirella afirmou que ele deve provar e vai acionar os advogados.

Em seguida, ele escreveu: "Para encerrar o assunto… Primeiro, esse é o meu trabalho. Segundo, enquanto as pessoas continuarem vendendo anúncio de gravidez para agências de publicidade essa história vai chegar até mim.".

A funkeira negou que estivesse com anúncio de gravidez marcado e disse que precisou antecipar a informação e fazer o anúncio às pressas porque estava sendo pressionada pela informação.

"Depois eu vou fazer um vídeo explicando tudo porque tem gente achando que eu tava com “publi” vendida. Eu entrei em contato com a cimed em cima da hora pq eu estava sendo “ameaçada”* já em ser exposta. (pelo próprio pessoal lá do meio tá?). ˆEstavam entrando em contato querendo uma confirmação, pressão desnecessária!".