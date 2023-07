MC Marcinho sofre parada cardíaca e é intubado em estado grave

MC Marcinho, do hit Glamurosa', foi intubado na UTI após sofrer uma parada cardíaca, nesta segunda-feira (10), no Hospital Copa d’Or, no Rio de Janeiro. O funkeiro de 45 anos enfrenta problemas cardíacos.

Nas redes sociais, a equipe do cantor emitiu um comunicado e salientou que Marcinho está estável porém com o estado de saúde delicado. “O momento é de oração por sua plena recuperação. Contamos com vocês nessa corrente de fé”, escreveram.

Debilitado, Marcinho desabafou em março sobre o procedimento cardíaco que precisava realizar. “Já tem um mês que eu não trabalho, tive que ficar ausente dos shows, me desculpem os contratantes e o público, mas é que eu tô muito, não consigo nem andar direito”, contou.

O funkeiro também estava com problemas no plano de saúde. Em 2021, Marcinho colocou o marca-passo, que monitora os batimentos cardíacos.