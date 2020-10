MC Maneirinho é intimado a depor em delegacia e se revolta: 'nos ajudem'

Diogo Rafael Siqueira, o MC Maneirinho, de 25 anos, está revoltado após ser intimado a depor na Delegacia de Combate às Drogas, do Rio de Janeiro. O funkeiro afirmou que está sendo acusado de fazer apologia ao crime em suas músicas. A delegacia instaurou o procedimento após uma denúncia apresentada por um deputado estadual do PSL, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Confira o desabafo de Maneirinho nas redes sociais: “É com muita tristeza no coração que venho informar todos meus fãs e amigos de profissão que fui supreendido com uma intimação. Estou sendo acusado de apologia ao crime. Peços que todos meus seguidores funkeiros e amigos da música que me ajudem nessa. Não posso ver vítima dessa covardia que estão querendo fazer comigo e outros funkeiros. Já não basta tudo que eu tive que passar durante todos esses anos. Quem me conhece sabe do meu caráter e minha dedicação ao meu trampo.

Cantei no Brasil todo, levo alegria para muita gente todo os dias e, o principal, gero empregos para muitos. Mais uma vez peço, nos ajudem. Essa covardia não pode acontecer. Preciso da ajuda de vocês para vencer mais uma batalha. Vim da favela, eu não li e nem assisti a nossa realidade, mas playboy interpretando o que acontece na favela concorre ao Oscar. E nós sofremos essa covardia. Por favor, nos ajudem”.