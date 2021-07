MC Loma relata desmaio durante sexo anal: ‘a macaxeira entrou e a dor foi no pulmão'

MC Loma divertiu internautas e entrou para os assuntos mais comentados do Twitter ao relatar uma situação passada por ela durante a hora H com um rapaz. A funkeira de 18 anos contou que chegou a desmaiar de dor quando o parceiro realizou a penetração no ânus, sem muito cuidado.

A MC LOMA CONTANDO QUANDO DEU O C* EU NÃO CONSIGO PARAR DE RIR KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/glk9eqP6pe — (@dyadisntitute) July 4, 2021

Falando da situação de forma divertida, ela disparou: “Não tem a britadeira quando entra pra furar o chão, bem rápido?”. “Gente, eu tava lá deitada, peguei a perna e botei pra cima. O menino veio com o prego. Quando ele fez assim foi de vez, o negócio lá. A macaxeira entrou na plantação de vez. Quando ele fez isso, eu desmaiei, minha gente. É sério. Deu uma dor em mim, não sei explicar. Começou a dor do cóccix e por dentro do pulmão. Cada vez que eu respirava dava uma pontada no meu ‘butico’. E o menino lá sem acreditar”.

Em seguida, ela relatou que o parceiro, ao ver a cena, perdeu a ereção: “Foi a coisa mais engraçada, não tem aqueles balão quando tá bem cheio e quando fura ele vai coisando assim, esvaziando? Eu olho pro lado e tá o menino com o balão murchando”, riu ela.