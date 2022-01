MC Livinho vai disputar A2 do Campeonato Paulista pelo Audax após desistência em 2020

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Livinho é o novo reforço do Grêmio Osasco Audax. O funkeiro de 27 anos acertou um contrato com o clube sediado na cidade de Osasco, região metropolitana de São Paulo, até o final da Séria A2 do Campeonato Paulista. Essa será a "segunda passagem" de Livinho pelo clube. Em 2020, o clube preparou uma coletiva de apresentação oficial para o cantor, mas a gravadora do funkeiro o impediu que conciliasse a carreira de jogador com a de músico. Em julho do ano passado, Livinho foi contratado pelo São Caetano e realizou o seu sonho de ser jogador de futebol —mas não marcou nenhum gol. Nesta quarta-feira (19) o Grêmio Osasco Audax fará um jogo-treino contra o Corinthians no CT Joaquim Grava e o cantor participará da atividade com o restante do grupo. A estreia da equipe na Série A 2 do Paulistão é no dia 26, contra o São Bento, no estádio José Liberatti, às 15h (de Brasília).

