MC Kevin seria ‘príncipe’ na festa de 15 anos da irmã no próximo mês

Kevin morreu após cair do 5º andar da varanda de um hotel em que estava hospedado no Rio de Janeiro.

A jovem também homenageou o irmão nas redes sociais e lamentou não tê-lo presente. “Quando que eu ia imaginar que hoje eu ia perder você ? Logo você, véi? E nosso aniversário daqui para frente como vai ser sem vc? E minha festa de 15 que você preparou tudo do nosso jeito que sempre sonhamos? E meu príncipe? Com quem vou dançar?”, escreveu.

