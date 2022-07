MC Kekel vai lançar funk sobre relacionamentos abusivos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Expoente do funk romântico no país, MC Kekel lançará na próxima quinta-feira (21) a faixa "Meu Bem". A canção, que reflete sobre relacionamentos abusivos, é a primeira produzida pelo artista em seu próprio estúdio. O trabalho ganhará um clipe com produção da KondZilla e direção de Gabriel Zerra.

"Trago na faixa o tema do relacionamento abusivo para que as pessoas reflitam mais e mais sobre isso e se atentem aos sinais, às condições da união com o parceiro, e procurem ajuda. A saúde emocional e o bem-estar precisam vir em primeiro lugar", afirma Kekel sobre a música.

O funkeiro soma mais de 900 milhões de reproduções no Spotify e 6,1 milhões de seguidores no Instagram.