MC Guimê faz festa de aniversário e convidados só entram com teste de Covid

MC Guimê comemorou o seu aniversário de 27 anos com uma festa nesta terça-feira (10), mas com os cuidados devido à pandemia da Covid-19.

Segundo Lexa, esposa de Guimê, somente os familiares foram convidados, e ainda precisaram realizar teste de Covid-19 para poder entrar na casa.

"A gente decidiu fazer o PCR na porta da minha casa, e olha que são todos família", disse a funkeira. O bom foi que todos os convidados testaram negativo para a doença.

Antes da festa, Lexa se declarou para o amado nas redes sociais: "Hoje é aniversário do meu amor, meu marido, meu companheiro, meu incentivador e meu equilíbrio. Quantas coisas vivemos, hein? Viajamos para tantos lugares incríveis. Quando começamos a namorar, eu dava o meu jeito de ir para São Paulo, era tanta loucura pra eu estar com você [risos]. Misericórdia, a baixinha aqui se apaixonou de um jeito… E sigo gamada. Esse é o 6º aniversário que eu passo ao seu lado (eu te conheci com 22 anos, lembra eu indo no seu aniversário de 23? Cheia de vergonha). E tanta coisa linda aconteceu de lá para cá. Imagino daqui há uns anos a gente com um baby. Velhinhos dando risadas dos nossos amigos e sendo exatamente o que somos... Felizes! Meu amor, parabéns! Que Deus te abençoe muito! Você é benção na minha vida! Te amo demais! Feliz aniversário meu coração".