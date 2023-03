MC Guimê fala pela 1ª vez após expulsão do BBB23: 'tô de coração partido'

MC Guimê apareceu pela 1ª primeira vez após ser expulso do BBB23. O funkeiro gravou um breve vídeo na tarde desta sexta-feira (17) falando que está processando os últimos acontecimentos e em breve vai ser pronunciar sobre o episódio de assédio.

AGORA: MC Guime apareceu nos stories e avisou que vai se pronunciar oficialmente até o fim do dia. Ele afirma também que as notícias que saíram sobre ele ter xingado a produção são falsas. #BBB23 pic.twitter.com/lz5c35OXud — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 17, 2023

“Estou muito triste com tudo que rolou desde quarta-feira na festa do BBB, a minha eliminação ontem também, tô de coração partido mesmo. Ainda tô processando tudo que rolou, são muitas informações, tô muito chateado pelo momento e vou me pronunciar oficialmente”, disse com a voz embargada.

Ele também negou que tenha surtado com a produção do BBB nos bastidores. De acordo com informações do 'Em Off', o marido da cantora Lexa teria saído revoltado com a decisão do programa e xingado a produção.

“Eu não esbravejei, não xinguem em nenhum momento ninguém da direção, elenco ou produção. Sou grato por tudo que vivi lá dentro", disse.