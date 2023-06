MC Daniel pede desculpas a Mel Maia em vídeo após ida ao psicólogo; vídeo

O funkeiro afirmou que acabou de voltar de uma consulta com o psicólogo e se sentiu bem melhor. Ele disse que ainda está tentando assimilar tudo de diferente que está acontecendo na sua vida de um ano para cá, com o aumento da fama.

Em relação a Leo Dias, ele admitiu que estava errado e pediu mais especificamente as desculpas por ter exposto os problemas do jornalista (o MC fez menção ao vício em drogas contra o qual Leo Dias luta).

MC Daniel postou um vídeo nos Stories do Instagram nesta terça-feira (13) pedindo desculpas a Mel Maia e à família dela, aos fãs e até a Leo Dias, após ter rebatido críticas diante do fim do seu relacionamento com a atriz.

