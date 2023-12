MC Daniel e Aline Mineiro são flagrados juntos e levantam rumores de affair

MC Daniel fazendo a fila andar mais uma vez após o fim do romance com Yasmin Brunet? O funkeiro foi clicado ao lado de Aline Mineiro durante a madrugada, em uma clínica veterinária. O flagra foi publicado por perfis de fofoca no Instagram.

A a ex-Panicat e ex-A Fazenda se explicou afirmando que os dois não têm nada um com o outro e que apenas se encontraram de forma aleatória na clínica. “Algumas páginas de fofoca só pensam em likes, parece que não aprenderam nada com a fatalidade que ocorreu poucos dias atrás. Por um lado, é lamentável ter que dar explicações aqui de uma situação particular em que o encontrei em uma clínica veterinária, de madrugada. E alguém tirou essa foto sem autorização em um lugar privado e enviou, vendeu ou sei lá… sem saber realmente a realidade dos fatos. O que eu já acho um absurdo”, disse.

“Já estou em contato com a minha advogada para entender quais medidas serão cabíveis para esse ocorrido. Afinal, essa foto foi tirada por algum funcionário que trabalhava no turno da madrugada”, completou.

“Recebi essa foto por direct (que inclusive o ângulo está péssimo). Mas, enfim, antes que os sites e as pessoas transformem nossa vida em um inferno nos enviando infinitas mensagens de ódio, já deixo claro que não temos nada amoroso ou ficante no momento”, finalizou Aline.