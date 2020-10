MC Brinquedo quebra silêncio após referência ao suicídio: 'vi a vida acabar

MC Brinquedo reapareceu na noite desta quarta-feira (28) para o alívio dos seguidores, após fazer um post com referência ao suicídio e “desaparecer” em seguida, levando muitos a questionarem se ele estaria vivo.

O funkeiro publicou uma foto de uma cadeira com uma corda ao lado, novamente com referência a pensamentos suicidas, e escreveu um texto reflexivo, dando a entender que quase tirou a própria vida, mas que decidiu viver. Leia na íntegra:



“Eu tô aqui e nem sei por onde começar..Vi a vida acabar de perto, mas escutei hoje que no fundo do poço existe uma cama elástica e que daqui só vou pra cima...Muitas pessoas falam sobre cuidar do próximo, cuidar de si, eu cuidei de mim e quis melhorar, mas as pessoas que dizem sobre a vida são as mesmas que riem dos outros, não seja essa pessoa, seja como a luz que eu vi hoje e fez eu querer viver, seja luz na vida do próximo.

Não brigue, abrace, eu queria poder receber um abraço agora mas eu tô aqui ainda pensando na vida.



Eu sei que já te fiz rir, já te fiz ficar curioso, já te fiz algo, hoje quero te fazer sentir que você aí nunca vai me esquecer, eu sei que aí pode estar difícil também, mas lembre-se não se abale por ninguém, por favor você que é luz não muda, a vida é uma doideira e tem vez que não é justa.

E se eu tenho um pedido pra vocês é esse: abrace agora sua mãe, seu pai, seu amigo e se não puder abraçar, diga que o ama, faça isso por você e se não for por você seja por mim, eu só queria poder sentir um abração e ouvir um eu te amo.”.