Mayra Cardi termina com Arthur Aguiar 8 dias após anunciar reconciliação

Mayra encheu Arthur de elogios e no fim contou que os dois não estão mais juntos. “Ele não é um abusador, ausente. Hoje ele é um cara que me orgulho muito '(...). Mas eu não confio na minha percepção sobre ele. Talvez ele possa ser o parceiro perfeito, ter os filhos que ele deseja ter, com outra mulher. Essa vida não vai ser comigo. Eu ainda o amo, mas hoje estou preenchida de Deus. Quero me curar de tudo que aconteceu. [...] Para que o Arthur não seja apedrejado (...), para que eu não seja a minha própria inimiga, me julgando diariamente (...). Eu estou o deixando livre. Eu estou bem”, disse.

Mayra Cardi surpreendeu os seguidores ao anunciar durante uma live no Instagram nesta terça-feira (13) que terminou com Arthur Aguiar novamente. A coach havia anunciado a reconciliação há 8 dias.

