Maurílio teve três paradas cardíacas e estado é gravíssimo, diz médico

Antes da carreira musical, Maurílio cursou Ciências Contábeis. Mas preferiu seguir a carreira com Luiza, com quem lançou o primeiro disco em 2017, ao vivo.

Maurílio nasceu em Imperatriz, no Maranhão, na mesma cidade em que conheceu Luíza com quem faz dupla até hoje. Ela estava de férias quando conheceu o parceiro.

Sobre a possibilidade de transferência do cantor para outro hospital, o médico descartou essa hipótese no momento.

Wandervam Azevedo afirmou que o sertanejo é extremamente cuidadoso com a saúde e relatou um episódio ocorrido há cinco anos com o cantor.

Segundo Wandervam, o tratamento foi iniciado com os medicamentos e agora a equipe médica aguarda uma melhora do paciente.

O médico do cantor, Wandervam Azevedo, saiu do hospital na noite desta quarta-feira (15) e disse que os exames constataram que Maurílio teve um tromboembolismo pulmonar.

GOIÂNIA, GO (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Maurílio, que faz dupla com Luíza, segue internado em estado gravíssimo após sofrer três paradas cardíacas. Ele está em um hospital particular de Goiânia desde a madrugada, quando passou mal durante a participação na gravação de um DVD.

